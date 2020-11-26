К Реалу не успел. Полузащитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19

Игрок "Интера" Марсело Брозович восстановился от коронавируса. Об этом La Gazzetta dello Sport.

Он сдал положительный тест 13-го ноября в расположении сборной, не играя с того времени. На этих выходных он не сыграет против "Сассуоло" и будет доступен лишь к встрече с "Боруссией".

В текущем сезоне Брозович провел десять матчей и забил один гол.