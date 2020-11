Неаполь помнит легенду. Фанаты Наполи прощаются с Марадоной перед матчем ЛЕ

Вчера скончался Диего Марадона. Лучшие свои годы он провел в составе итальянского "Наполи", который сегодня проводит матч Лиги Европы.

Перед игрой, многие болельщики отправились к стадиону, чтобы почтить память аргентинской легенды. Видео говорит само за себя, какую роль в жизни клуба отыгрывал Диего.

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight ????



(via @sempreciro)pic.twitter.com/Al7SQoAhCt