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Неаполь помнит легенду. Фанаты Наполи прощаются с Марадоной перед матчем ЛЕ

Италия
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Сегодня для них больше, чем просто матч

Неаполь помнит легенду. Фанаты Наполи прощаются с Марадоной перед матчем ЛЕ
UA-Футбол
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Вчера скончался Диего Марадона. Лучшие свои годы он провел в составе итальянского "Наполи", который сегодня проводит матч Лиги Европы.

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Перед игрой, многие болельщики отправились к стадиону, чтобы почтить память аргентинской легенды. Видео говорит само за себя, какую роль в жизни клуба отыгрывал Диего.

Отметим, что в скором времени стадионе в Неаполе будет переименован.

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь)
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