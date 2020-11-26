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Неаполь помнит легенду. Фанаты Наполи прощаются с Марадоной перед матчем ЛЕ
Сегодня для них больше, чем просто матч
Вчера скончался Диего Марадона. Лучшие свои годы он провел в составе итальянского "Наполи", который сегодня проводит матч Лиги Европы.
Перед игрой, многие болельщики отправились к стадиону, чтобы почтить память аргентинской легенды. Видео говорит само за себя, какую роль в жизни клуба отыгрывал Диего.
Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight ????— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020
(via @sempreciro)pic.twitter.com/Al7SQoAhCt
Napoli remembers the king ????pic.twitter.com/3vmQ3FuzQY— Goal (@goal) November 26, 2020
Отметим, что в скором времени стадионе в Неаполе
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