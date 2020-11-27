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"Для тех, кто жалуется". Мальдини – о том, как Марадона, несмотря на запреты, сыграл на убитом поле
Диего жил футболом
Технический директор "Милана", а в прошлом легендарный защитник "россонери" Паоло Мальдини вспомнил, как Марадона сыграл в Ачерре (пригород Неаполя с населением в 50 000). Несмотря на различные запреты руководства, Диего откликнулся на просьбу своего одноклубника – аргентинец сыграл в благотворительном поединке, средства на которого пошли на дорогостоящую операцию. Цитирует Мальдини сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Видимо, детство и страсть растворяются в футболистах. Тот яркий поединок в Ачерре, куда поехал Марадона, воистину символичен. Ужасное поле, одна грязь – это нужно показать игрокам, которые жалуются на качество современных газонов".
"Диего был невероятным соперником. Его можно было долго бить по ногам, но он все равно оставался образцом для партнеров. Безусловно, Марадона – неоднозначный персонаж, но для тех, кто любит спорт, он является иконой".
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