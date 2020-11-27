"Для тех, кто жалуется". Мальдини – о том, как Марадона, несмотря на запреты, сыграл на убитом поле

Технический директор "Милана", а в прошлом легендарный защитник "россонери" Паоло Мальдини вспомнил, как Марадона сыграл в Ачерре (пригород Неаполя с населением в 50 000). Несмотря на различные запреты руководства, Диего откликнулся на просьбу своего одноклубника – аргентинец сыграл в благотворительном поединке, средства на которого пошли на дорогостоящую операцию. Цитирует Мальдини сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Видимо, детство и страсть растворяются в футболистах. Тот яркий поединок в Ачерре, куда поехал Марадона, воистину символичен. Ужасное поле, одна грязь – это нужно показать игрокам, которые жалуются на качество современных газонов".