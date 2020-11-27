Италия
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Чалханоглу может перейти в Манчестер Сити
У футболиста заканчивается контракт
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу с большой вероятностью продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации журналиста Кристиана Фалька, следующим летом турецкий футболист, скорее всего, переберётся в "Манчестер Юнайтед". Вероятность перехода составляет 90%. При этом "красным дьяволам" Хакан достанется бесплатно, поскольку в конце сезона у него истекает контракт.
В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.
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