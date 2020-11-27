Чалханоглу может перейти в Манчестер Сити

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу с большой вероятностью продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Кристиана Фалька, следующим летом турецкий футболист, скорее всего, переберётся в "Манчестер Юнайтед". Вероятность перехода составляет 90%. При этом "красным дьяволам" Хакан достанется бесплатно, поскольку в конце сезона у него истекает контракт.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.