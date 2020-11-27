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Игроки Серии А выйдут с траурной повязкой в память о Марадоне

Италия
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Также будет минута молчания

Игроки Серии А выйдут с траурной повязкой в память о Марадоне
Новина українською

Серия А на официальном сайте сообщила о том, что лига простится с легендарным футболистом Диего Марадоной.

Лига и все клубы отдадут дань уважения в ближайшем туре. Во время разминки команд на экраны стадионов будет транслироваться видео с дриблингом Марадоны в матче против "Баварии" в 1989 году. Все игроки выйдут на поле с траурной повязкой на левой руке.

Перед началом каждого матча пройдет минута молчания, при этом игроки и официальные лица встречи встанут в линию вокруг центрального круга.

В течение минуты изображение Марадоны будет проецироваться на большие экраны. С 10-й минуты каждого матча тура изображение Марадоны будет снова проецироваться на большие экраны стадиона в течение одной минуты.

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В статье: Диего Марадона Серия А
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