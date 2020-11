Последний из защитников. 14 лет назад Фабио Каннаваро выиграл Золотой мяч

27-ноября 2006-го года состоялось вручения Золотого мяча. Главный индивидуальный приз мира получил итальянский центрбек Фабио Каннаваро.

Основная причина такого выбора - прекрасная игра Каннаваро на чемпионате мира, на котором он был капитаном сборной Италии, вместе с которыми завоевал золотые медали. В голосованни он опередил Буффона и Анри, которые были вторыми и третьими.

Также интересно, что в 2006-м году Фабио принял решение покинуть "Ювентус", после того как клуб был отправлен в Серию Б. Тогда итальянец подписал контракт с "Реалом", что болельщики сочли предательством.

The last defender to win the Ballon D’Or? Fabio Cannavaro pic.twitter.com/O5Ye86IxWT