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Последний из защитников. 14 лет назад Фабио Каннаваро выиграл Золотой мяч
Шикарно сыграл на Мундиале
27-ноября 2006-го года состоялось вручения Золотого мяча. Главный индивидуальный приз мира получил итальянский центрбек Фабио Каннаваро.
Основная причина такого выбора - прекрасная игра Каннаваро на чемпионате мира, на котором он был капитаном сборной Италии, вместе с которыми завоевал золотые медали. В голосованни он опередил Буффона и Анри, которые были вторыми и третьими.
Также интересно, что в 2006-м году Фабио принял решение покинуть "Ювентус", после того как клуб был отправлен в Серию Б. Тогда итальянец подписал контракт с "Реалом", что болельщики сочли предательством.
The last defender to win the Ballon D’Or? Fabio Cannavaro pic.twitter.com/O5Ye86IxWT— FUT Stephen A (@FutStephenA) November 27, 2020
Также интересно, что с 2006-го года больше ни один защитник не выигрывал Золотой мяч. В 2019-м это мог сделать Вирджил ван Дейк, но его опередил Месси.
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