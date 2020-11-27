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Последний из защитников. 14 лет назад Фабио Каннаваро выиграл Золотой мяч

Италия
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Шикарно сыграл на Мундиале

Последний из защитников. 14 лет назад Фабио Каннаваро выиграл Золотой мяч
UA-Футбол
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27-ноября 2006-го года состоялось вручения Золотого мяча. Главный индивидуальный приз мира получил итальянский центрбек Фабио Каннаваро.

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Основная причина такого выбора - прекрасная игра Каннаваро на чемпионате мира, на котором он был капитаном сборной Италии, вместе с которыми завоевал золотые медали. В голосованни он опередил Буффона и Анри, которые были вторыми и третьими.

Также интересно, что в 2006-м году Фабио принял решение покинуть "Ювентус", после того как клуб был отправлен в Серию Б. Тогда итальянец подписал контракт с "Реалом", что болельщики сочли предательством.

Также интересно, что с 2006-го года больше ни один защитник не выигрывал Золотой мяч. В 2019-м это мог сделать Вирджил ван Дейк, но его опередил Месси.

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В статье: Италия Фабио Каннаваро
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