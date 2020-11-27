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Пирло назвал причину, из-за которой Роналду пропустит матч Серии А

Италия
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Нужен отдых

Пирло назвал причину, из-за которой Роналду пропустит матч Серии А
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что Криштиану Роналду пропустит матч Серии А против "Беневенто". Наставник "зебр" Андреа Пирло назвал причину своего решения.

"Наш состав точно будет изменен после последнего матча. Не сыграет Алекс Сандро - он не так давно восстановился после повреждения, и мы не хотим им рисковать.

Нам повезло, что в общую группу вернулся Бонуччи. Роналду не сыграет, потому что ему нужен отдых. Мы говорили с ним недавно и решили, что он пропустит матч", - заявил Пирло.

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Отметим, что сейчас туринцы идут четвертыми в Серии А. Уже в среду они встретятся с "Динамо" в Лиге Чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Беневенто
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