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Пирло назвал причину, из-за которой Роналду пропустит матч Серии А
Нужен отдых
Сегодня стало известно, что Криштиану Роналду пропустит матч Серии А
"Наш состав точно будет изменен после последнего матча. Не сыграет Алекс Сандро - он не так давно восстановился после повреждения, и мы не хотим им рисковать.
Нам повезло, что в общую группу вернулся Бонуччи. Роналду не сыграет, потому что ему нужен отдых. Мы говорили с ним недавно и решили, что он пропустит матч", - заявил Пирло.
Отметим, что сейчас туринцы идут четвертыми в Серии А. Уже в среду они встретятся с "Динамо" в Лиге Чемпионов.
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