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Рома продлит контракт с Мхитаряном еще на один сезон
У "волков" есть право продлить сотрудничество в одностороннем порядке
"Рома" планирует продлить контракт с Генрихом Мхитаряном ещё на один сезон в одностороннем порядке, сообщает Николо Скира.
Согласно соглашению, рассчитанном до июня 2021 года, у римского клуба есть право продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.
Несмотря на это, "волки" и вовсе надеются вскоре договориться о новом соглашении с экс-горняком до 2023 года. Очередной раунд переговоров между клубом и агентом игрока Мино Райолой запланирован на декабрь.
В этом сезоне на счету Мхитаряна 5 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах Серии А.
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