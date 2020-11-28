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Рома продлит контракт с Мхитаряном еще на один сезон

Италия
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У "волков" есть право продлить сотрудничество в одностороннем порядке

Рома продлит контракт с Мхитаряном еще на один сезон
Новина українською

"Рома" планирует продлить контракт с Генрихом Мхитаряном ещё на один сезон в одностороннем порядке, сообщает Николо Скира.

Согласно соглашению, рассчитанном до июня 2021 года, у римского клуба есть право продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.

Несмотря на это, "волки" и вовсе надеются вскоре договориться о новом соглашении с экс-горняком до 2023 года. Очередной раунд переговоров между клубом и агентом игрока Мино Райолой запланирован на декабрь.

В этом сезоне на счету Мхитаряна 5 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах Серии А.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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