Рома продлит контракт с Мхитаряном еще на один сезон

"Рома" планирует продлить контракт с Генрихом Мхитаряном ещё на один сезон в одностороннем порядке, сообщает Николо Скира.

Согласно соглашению, рассчитанном до июня 2021 года, у римского клуба есть право продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.

Несмотря на это, "волки" и вовсе надеются вскоре договориться о новом соглашении с экс-горняком до 2023 года. Очередной раунд переговоров между клубом и агентом игрока Мино Райолой запланирован на декабрь.

В этом сезоне на счету Мхитаряна 5 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах Серии А.