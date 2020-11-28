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Мальдини подтвердил интерес Милана к Товену

Италия
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Один из лидеров "Марселя" может достаться "россонери" бесплатно

Мальдини подтвердил интерес Милана к Товену
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Технический директор "Милана" Паоло Мальдини подтвердил интерес своего клуба к вингеру "Марселя" Флориану Товену.

"Это игрок высокого уровня, у которого истекает срок контракта. Такой вариант всегда привлекателен финансово, поэтому мы пристально следим за ним.

В последние два года мы предпочитали брать более молодых ребят (Товену в январе исполняется 28 лет – прим. ред.), однако мы всегда говорим, что правильное сочетание – это сплав опыта и молодости", – цитирует Мальдини Sport Mediaset.

Согласное информации Mediaset, "Милан" может предложить Товену контракт на 4-5 лет с окладом в 3 миллиона евро за сезон.

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В статье: Марсель (Франция) Паоло Мальдини Флорьян Товен Милан (Италия)
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