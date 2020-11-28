Мальдини подтвердил интерес Милана к Товену

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини подтвердил интерес своего клуба к вингеру "Марселя" Флориану Товену.

"Это игрок высокого уровня, у которого истекает срок контракта. Такой вариант всегда привлекателен финансово, поэтому мы пристально следим за ним.

В последние два года мы предпочитали брать более молодых ребят (Товену в январе исполняется 28 лет – прим. ред.), однако мы всегда говорим, что правильное сочетание – это сплав опыта и молодости", – цитирует Мальдини Sport Mediaset.