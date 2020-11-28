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Дженоа уволил спортивного директора накануне зимнего окна

Италия
(1 голосов)

Не лучшее время для подобных решений

Дженоа уволил спортивного директора накануне зимнего окна
Новина українською

"Дженоа" подтвердил увольнение спортивного директора клуба Даниэле Фаджиано.

42-летний специалист занимал должность с 8 октября этого года, однако покинул пост из-за ссоры с президентом клуба Энрико Прециози.

Вместе с Фаджиано клуб покинут и все нанятые им сотрудники в скаутском отделе, что может существенно затруднить "Дженоа" работу на предстоящем зимнем трансферном окне.

Фаджиано до этого также работал спортивным директором в "Сиене", "Палермо" и "Парме".

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В статье: Даниэле Фаджано
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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
28.11.2020 в 16:14
" существенно затруднить "Дженоа" работу на предстоящем зимнем трансферном окне" - это сделалется так, как было до 8-го октября? )))
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