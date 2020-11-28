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Дженоа уволил спортивного директора накануне зимнего окна
Не лучшее время для подобных решений
"Дженоа" подтвердил увольнение спортивного директора клуба Даниэле Фаджиано.
42-летний специалист занимал должность с 8 октября этого года, однако покинул пост из-за ссоры с президентом клуба Энрико Прециози.
Вместе с Фаджиано клуб покинут и все нанятые им сотрудники в скаутском отделе, что может существенно затруднить "Дженоа" работу на предстоящем зимнем трансферном окне.
Фаджиано до этого также работал спортивным директором в "Сиене", "Палермо" и "Парме".
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