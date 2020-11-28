Серия А. Сассуоло - Интер 0:3. Угроза прийти с битами подействовала

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ стадиум"

"Сассуоло" - "Интер" 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес 4, Кирикеш 14 (автогол), Гальярдини 60

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 59), Кирикеш (Марлон 42), Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес (Скьяпакассе 76), Берарди, Джуричич (Обьянг 59), Бога, Распадори (Х. Траоре 76)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 90+2), Гальярдини, Видаль, Барелла (Сенси 85), Перишич (Эриксен 86), Лаутаро Мартинес (Лукаку 80), Алексис Санчес (Янг 80)

Предупреждения: Локателли 49, Рожерио 57, М. Лопес 67 - Перишич 80

За игру и результат в матче Лиги Чемпионов против "Реала" "Интер" был словесно разорван в клочья. Хэштег #Conteout стал популярным, тренера критиковали за тактическую шаблонность и полное поражение команды в борьбе за мяч, игроков - за апатию, неверие в себя, Артуро Видаля - за его дурацкое удаление. Тренера спрашивали о бунте игроков и о том, удержится ли до Рождества. А ультрас развесили баннер с призывом показать характер, "или мы придём с бейсбольными битами". Выбора не было - пришлось побеждать свой вечный кошмар и вторую команду лиги. Ещё не проигрывавшую.

В сезоне 2020/21 "Интер" много владеет мячом (второй после "Сассуоло") и проваливает первые таймы. В первые 15 минут матчей лиги он забил лишь однажды. Совершенно нетипично для себя. Сегодня ему удалось вернуться к истокам, своим и Конте. Он начал высоким прессингом, Алексис Санчес сразу же обокрал Кирикеша, Лаутаро обошёл вратаря, чуть не потерял и вернул чилийцу. При угловом Видаль попал в того же Кирикеша. Также Лаутаро чуть не перебросил Консильи, Андреа отбил удар Перишича. А мяч? В первом тайме "нерадзурри" проиграли владение со счётом 33:67.

Во второй четверти матча "Сассуоло" активно искал голы. Ханданович отбивал удары Рожерио и Тольяна с углов штрафной, Джуричича в упор. Последний издали также зацепил стойку. Впрочем, и тогда, и в третьей четверти общий темп никогда не был высоким. Что помогало гостям держаться. Более того - Лаутаро в контратаке чуть не попал из центра штрафной. Следующую контратаку Гальярдини, автор промаха сезона в летнем матче против этого соперника (3:3), завершил красиво, с полулёта. После чего футбол просто закончился. Миланцы идеально "засушили" и довели до победы.

Течение матча напомнило поход "Интера" летом в Лиге Европы. Очень мощное начало, голы, затем отход назад, замедление темпа, контратаки, оборона. Не без проблем и сейвов Хандановича, но и не без борьбы, характера. Такой "Интер" гораздо ближе к идеалу Конте. Если он сейчас проснулся - в лиге ещё абсолютно не поздно. А "Сассуоло" после шести побед над этим соперником в семи матчах не может выиграть четвёртый подряд. Последствия этого первого поражения и худшего матча в сезоне мы оценим через неделю.