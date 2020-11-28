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Конте: Интер должен наглухо закрыться от тех, кто хочет облить нас грязью
Наставник миланцев подвел итоги победы над "Сассуоло"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал выездную
"Мы всегда стараемся изо всех сил, всегда выкладываемся на 100%. Главное – чтобы после матча футболки были пропитаны потом. Мы с уважением отнеслись к "Сассуоло" и в итоге добились впечатляющей победы. Это наш лучший результат в сезоне, но были матчи намного лучше. Есть такая тенденция, что результаты влияют на оценку выступлений.
"Интер" – такой клуб, что люди ждут не дождутся, чтобы выплеснуть на него негатив. Мы должны наглухо закрыться и ничего не пропускать извне, особенно от тех, кто хочет облить нас грязью или чем похуже.
Я и раньше работал в топ-клубах, но с учетом окружающего негатива, любому было бы непросто. Нужно использовать это как дополнительную мотивацию. Я всегда говорил, что ответственность должна быть разделена. И в положительные, и в негативные моменты ответственность и почести должны делиться поровну. Если дела идут плохо, нельзя все сваливать на тренера или игроков.
Смена тренера – одно из решений, а не единственное. Если корабль плывет в шторм, нужно, чтобы все были на палубе, чтобы выровнять корабль, не дав тренеру или игрокам выпасть за борт и утонуть", – рассказал итальянец.
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