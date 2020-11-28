Конте: Интер должен наглухо закрыться от тех, кто хочет облить нас грязью

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал выездную победу над "Сассуоло" в рамках 9-го тура Серии А.

"Мы всегда стараемся изо всех сил, всегда выкладываемся на 100%. Главное – чтобы после матча футболки были пропитаны потом. Мы с уважением отнеслись к "Сассуоло" и в итоге добились впечатляющей победы. Это наш лучший результат в сезоне, но были матчи намного лучше. Есть такая тенденция, что результаты влияют на оценку выступлений.

"Интер" – такой клуб, что люди ждут не дождутся, чтобы выплеснуть на него негатив. Мы должны наглухо закрыться и ничего не пропускать извне, особенно от тех, кто хочет облить нас грязью или чем похуже.

Я и раньше работал в топ-клубах, но с учетом окружающего негатива, любому было бы непросто. Нужно использовать это как дополнительную мотивацию. Я всегда говорил, что ответственность должна быть разделена. И в положительные, и в негативные моменты ответственность и почести должны делиться поровну. Если дела идут плохо, нельзя все сваливать на тренера или игроков.

Смена тренера – одно из решений, а не единственное. Если корабль плывет в шторм, нужно, чтобы все были на палубе, чтобы выровнять корабль, не дав тренеру или игрокам выпасть за борт и утонуть", – рассказал итальянец.