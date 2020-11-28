Серия А. Ювентус без Роналду страдал в Беневенто и не победил

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Ювентус" 1:1

Голы: Летиция 45+3 - Мората 21

"Беневенто": Монтипо, Летиция, Глик, Кальдирола (Маджо 33, Р. Инсинье 60), Барба, Хетемай, Скьяттарелла, Импрота, Ионицэ (А. Тельо 72), Капрари (Туя 72), Лападула (Сау 72)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Данило, Фработта, Кьеза (Бернардески 69), Артур (Бентанкур 62), Рабио, Рэмзи (Кулушевски 62), Мората, Дибала

Предупреждения: Маджо 59, Скьяттарелла 82, Глик 87, Хетемай 90+1, Импрота 90+5, Р. Инсинье 90+7 - Куадрадо 80

Удаление: Мората 90+7 (прямая красная)

Какой "Ювентус" настоящий? Тот, который раздавил "Кальяри" и забил четыре мяча в Будапеште? Или тот, который еле переиграл "Ференцварош" дома, не переиграл "Кротоне"? После 2:1 над венграми Андреа Пирло говорил о медленном темпе, плохом использовании флангов, потерях контроля. И в Беневенто эти проблемы остались. С другой стороны, при таком плотном календаре важен лишь результат. Его во вторник обеспечил Альваро Мората, которого Пирло не случайно назвал одним из лучших форвардов в мире. Забил испанец и сегодня. Не хватило другого бомбардира - получившего отдых дома Криштиану Роналду.

Голы в первом тайме оппонировали течению игры. Поначалу "Беневенто" не уступал сопернику, играл интенсивно, острее в атаке. Барба проверил Щесны слева, Лападула чуть неточно пробил головой. А забил Мората, получив длиииинный заброс Кьезы и пробив низом с рикошетом от стойки. После этого "Юве" доминировал, Дибала чуть не закрутил с 17-ти метров, удар Рэмзи с 13-ти Монтипо отбил ногой. Но в добавленное время вдруг уснул. Щесны сумел блестяще спасти от удара Скьяттареллы с "точки Рэмзи", но вскоре Артур отдал мяч Летиции, а тот из района правого угла штрафной пробил точно как Мората.

Второй тайм "Юве" начал почти штурмом, Мората даже умудрился не попасть в практически пустые ворота головой с четырёх метров. Хотя штурм продлился недолго. "Беневенто" успокоил игру, "Ювентус" выглядел так, как в большинстве матчей этого сезона. В целом игра даже стала скучной. Гости владели мячом, но не идеями. Просто не понимали, что делать. А хозяева после 70-ой минуты даже довольно интересно выходили в атаку. На 86-ой Монтипо спас их от удара низом Дибалы. И "ведьмам" удалось удержать справедливый ничейный результат.

Первую дуэль тренеров Филиппо Индзаги-Андреа Пирло последний, можно сказать, проиграл. Причём фундамент поражения заложил ещё до стартового свистка. Мората и Роналду вместе с голом в этом матче забили во всех турнирах 17 из 26-ти командных. Без них атаки туринцев просто нет. Зачем тогда оставлять дома КриРо, тем более, когда он может отдохнуть уже в среду, в гораздо менее значимом матче против "Динамо"? А теперь и Альваро выбыл из-за лишних слов в адрес арбитра. "Ювентус" не собран.