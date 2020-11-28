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Пирло: Роналду - это преимущество, но мы должны играть в свой футбол без него

Италия
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Наставник туринцев прокомментировал ничью с "Беневенто"

Пирло: Роналду - это преимущество, но мы должны играть в свой футбол без него
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги ничьи с "Беневенто" в матче 9-го тура итальянской Серии А.

"Мы контролировали первый тайм, у нас были шансы убить интригу, но мы до сих пор не научились читать различные моменты матча.

В конце первого тайма мы должны были контролировать ситуацию и продержаться до перерыва. Уже не в первый раз пропускаем перед перерывом. В конце концов, мы стали действовать немного хаотично и потеряли хладнокровие. Нам не удалось конвертировать моменты в голы.

У Роналду были небольшие проблемы в середине недели, но он все равно хотел играть в Лиге чемпионов. После сборной, естественно, ему нужно было немного отдохнуть. Роналду – это дополнительное преимущество, но мы должны стараться играть в свой футбол даже в его отсутствие.

Так бывает, когда много игроков в сборных, плюс когда играешь в Лиге чемпионов. Мы не единственный клуб в такой ситуации", – рассказал Пирло.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Серия А Беневенто
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Источник:
Football Italia

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