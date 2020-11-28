Филиппо Индзаги: Несколько месяцев назад мы боролись на грязных полях Серии Б, а сегодня едва не обыграли Ювентус

"Беневенто" на своем стадионе сыграл вничью с "Ювентусом" в рамках девятого раунда Чемпионата Италии. Наставник хозяев Филиппо Индзаги прокомментировал поединок:

"Несколько месяцев назад мы боролись на грязных полях в Серии Б, а теперь принимаем “Ювентус”. Мы могли бы даже выиграть у него, если бы были немного умнее в контратаках.

Ребята заслуживают того, чтобы насладиться этим вечером, они так хорошо выступали за последние 18 месяцев. Когда получаешь результат против “Ювентуса”, одной из лучших команд Европы, нужно идти своим путем.

У нас не хватало игроков, Туйя выбыл на месяц с переломом скулы, а Маджо стиснул зубы, как настоящий капитан, чтобы сыграть как можно дольше. У меня не осталось игроков, но ребята выложились на полную и добились чего-то чудесного.

Можно подумать, что избежать поражения от «Ювентуса» практически невозможно, но я видел, как они тренируются в последние несколько дней, и подозревал, что мы сможем это сделать", - сказал Индзаги.