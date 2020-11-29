Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини – о поражении от Вероны: Аталанта расплачивается за матчи сборных
Вслед за победой над "Ливерпулем" последовало обидное поражение
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от "Вероны" (0:2) в 9-м туре Серии А, объяснив неудачу невероятными нагрузками на игроков его команды.
"Я думаю, что в этом смысле мы больше расплачиваемся за игры сборных, чем за Лигу чемпионов. Некоторые игроки покидают нас, ездят по миру и возвращаются в разном состоянии.
"Верона" не создала много, но достаточно, чтобы максимально использовать свои шансы. У нас было множество моментов, но игроки подустали. Коронавирус тоже уменьшил наши возможности, поэтому мы потеряли в плане остроты.
Против "Вероны" сложно играть, они атакуют и оказывают давление по всему полю. При этом мы контролировали и сдерживали их до пенальти, изменившего игру.
Единственной проблемой Сапаты было то, что он был не в лучшей физической форме после сборной. Такое может быть, очень жаль, но он все равно боролся. Гомес и Иличич моментами тоже были хороши, но немного устали. Я недоволен результатом, но в целом доволен игрой. До определенного момента команда делала то, что должна была", – сказал Гасперини DAZN.
Популярное сейчас
- Тайсон – Джонс: где смотреть выставочный бой двух легенд бокса
- Примера. 11-й тур. Реал - Алавес 1:2. Пенальти и ляп Куртуа - убийственная смесь для чемпиона
- Шахтёр не отпускает Киев. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО