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Гасперини – о поражении от Вероны: Аталанта расплачивается за матчи сборных

Италия
(1 голосов)

Вслед за победой над "Ливерпулем" последовало обидное поражение

Гасперини – о поражении от Вероны: Аталанта расплачивается за матчи сборных
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от "Вероны" (0:2) в 9-м туре Серии А, объяснив неудачу невероятными нагрузками на игроков его команды.

"Я думаю, что в этом смысле мы больше расплачиваемся за игры сборных, чем за Лигу чемпионов. Некоторые игроки покидают нас, ездят по миру и возвращаются в разном состоянии.

"Верона" не создала много, но достаточно, чтобы максимально использовать свои шансы. У нас было множество моментов, но игроки подустали. Коронавирус тоже уменьшил наши возможности, поэтому мы потеряли в плане остроты.

Против "Вероны" сложно играть, они атакуют и оказывают давление по всему полю. При этом мы контролировали и сдерживали их до пенальти, изменившего игру.

Единственной проблемой Сапаты было то, что он был не в лучшей физической форме после сборной. Такое может быть, очень жаль, но он все равно боролся. Гомес и Иличич моментами тоже были хороши, но немного устали. Я недоволен результатом, но в целом доволен игрой. До определенного момента команда делала то, что должна была", – сказал Гасперини DAZN.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Верона
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 10:14
На Малиновского намекает
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