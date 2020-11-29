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Нет Роналду - нет победы. ВИДЕО, как Ювентус потерял очки перед Динамо

Италия
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Смотреть видео обзор матча Беневенто - Ювентус, Чемпионат Италии, 28 ноября 2020

Нет Роналду - нет победы. ВИДЕО, как Ювентус потерял очки перед Динамо
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Беневенто - Ювентус, которые встречались в девятом туре Серии А. Старая Синьора открыла счет в первом тайме - классно в эпизоде ​​разобрался Мората. Однако без Роналду туринцам не удалось закрепить преимущество, зато новичок лиги улучил момент, чтобы огорчить Щенсны. Ничья в итоге, из-за которой Ювентус рискует отпустить в отрыв Милан. Напомним, что в среду команда Пирло примет Динамо в Лиге Чемпионов.

Итальянская Серия А. Дев пятый тур
Беневенто - Ювентус 1:1
Голы: Летиция 45 + 3 - Мората 21

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В статье: Ювентус (Турин) Беневенто
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