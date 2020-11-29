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Нет Роналду - нет победы. ВИДЕО, как Ювентус потерял очки перед Динамо
Смотреть видео обзор матча Беневенто - Ювентус, Чемпионат Италии, 28 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Беневенто - Ювентус, которые встречались в девятом туре Серии А. Старая Синьора открыла счет в первом тайме - классно в эпизоде разобрался Мората. Однако без Роналду туринцам не удалось закрепить преимущество, зато новичок лиги улучил момент, чтобы огорчить Щенсны. Ничья в итоге, из-за которой Ювентус рискует отпустить в отрыв Милан. Напомним, что в среду команда Пирло примет Динамо в Лиге Чемпионов.
Итальянская Серия А. Дев пятый тур
Беневенто - Ювентус 1:1
Голы: Летиция 45 + 3 - Мората 21
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