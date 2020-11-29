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Велозу решает. ВИДЕО, как экс-динамовец обеспечил Вероне победу над Аталантой

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Верона, Чемпионат Италии, 28 ноября 2020

Велозу решает. ВИДЕО, как экс-динамовец обеспечил Вероне победу над Аталантой
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Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Верона, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал бывший динамовец Мигель Велозу, который вышел на замену после перерыва. Сначала португалец уверенно реализовал пенальти, а затем выдал отличный пас на Цаканьи. Руслан Малиновский участия в игре не принимал, поскольку до сих пор лечится от коронавируса.

Серия А. Девятый тур
Аталанта - Верона 0:2
Голы: Велозу 62 пен., Цаканьи 83

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В статье: Аталанта (Бергамо) Мигел Велозу Эллас Верона
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