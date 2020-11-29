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Велозу решает. ВИДЕО, как экс-динамовец обеспечил Вероне победу над Аталантой
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Верона, Чемпионат Италии, 28 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Верона, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал бывший динамовец Мигель Велозу, который вышел на замену после перерыва. Сначала португалец уверенно реализовал пенальти, а затем выдал отличный пас на Цаканьи. Руслан Малиновский участия в игре не принимал, поскольку до сих пор лечится от коронавируса.
Серия А. Девятый тур
Аталанта - Верона 0:2
Голы: Велозу 62 пен., Цаканьи 83
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