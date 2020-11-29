Велозу решает. ВИДЕО, как экс-динамовец обеспечил Вероне победу над Аталантой

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Верона, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал бывший динамовец Мигель Велозу, который вышел на замену после перерыва. Сначала португалец уверенно реализовал пенальти, а затем выдал отличный пас на Цаканьи. Руслан Малиновский участия в игре не принимал, поскольку до сих пор лечится от коронавируса.

Серия А. Девятый тур

Аталанта - Верона 0:2

Голы: Велозу 62 пен., Цаканьи 83