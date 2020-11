Наполи выйдет на матч с Ромой в специальной форме в честь Марадоны

"Год назад вместе с Kappa мы подумали о создании особого комплекта, который перекликается с Диего Марадоной, его любимой Аргентиной и связан с жителями Неаполя.

Мы надеялись, что Диего сможет увидеть его, возможно, даже надеть его и разделить наше волнение по этому поводу. Футболки, которые игроки наденут сегодня вечером, будет иметь даже большее значение, чем предполагалось изначально", – гласит заявление клуба.

SSC Napoli & Kappa Statement on the next 4th Kombat Kit



???? https://t.co/T70VAdukNB#SSCNapoli & #KappaSport pic.twitter.com/ZLxeUXHQQr