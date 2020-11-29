Наполи выйдет на матч с Ромой в специальной форме в честь Марадоны

"Наполи" проведёт сегодняшний матч Серии А против "Ромы" в специальной форме, посвященной легенде клуба Диего Марадоне, покинувшего мир в среду.

"Год назад вместе с Kappa мы подумали о создании особого комплекта, который перекликается с Диего Марадоной, его любимой Аргентиной и связан с жителями Неаполя.

Мы надеялись, что Диего сможет увидеть его, возможно, даже надеть его и разделить наше волнение по этому поводу. Футболки, которые игроки наденут сегодня вечером, будет иметь даже большее значение, чем предполагалось изначально", – гласит заявление клуба.