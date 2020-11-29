Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи выйдет на матч с Ромой в специальной форме в честь Марадоны
Четвёртый комплект формы "партенопейцев" посвящен Диего Армандо
"Наполи" проведёт сегодняшний матч Серии А против "Ромы" в специальной форме, посвященной легенде клуба Диего Марадоне, покинувшего мир в среду.
"Год назад вместе с Kappa мы подумали о создании особого комплекта, который перекликается с Диего Марадоной, его любимой Аргентиной и связан с жителями Неаполя.
Мы надеялись, что Диего сможет увидеть его, возможно, даже надеть его и разделить наше волнение по этому поводу. Футболки, которые игроки наденут сегодня вечером, будет иметь даже большее значение, чем предполагалось изначально", – гласит заявление клуба.
SSC Napoli & Kappa Statement on the next 4th Kombat Kit— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020
???? https://t.co/T70VAdukNB#SSCNapoli & #KappaSport pic.twitter.com/ZLxeUXHQQr
Матч Наполи — Рома состоится сегодня, 29 ноября. Начало в 21:45.
Популярное сейчас
- Верес - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция + предматчевая студия
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Фернандиньо планирует покинуть Ман Сити в конце сезона
- Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО