Серия А. Лацио страдает без страданий

Рим. "Стадио Олимпико"

: Иммобиле 74 (пен.) - Арслан 18, Пуссетто 45+3, Форестьери 72

": Стракоша, Патрик (А. Перейра 76), Ачерби, Раду, Лаццари, Пароло (Акпа-Акпро 46), Катальди (Лейва 46), Луис Альберто (Кайседо 63), Фарес (Марушич 46), Корреа, Иммобиле

": Муссо, Бекао, Нуйтинк, Самир, Стригер-Ларсен, Де Пауль, Арслан (Яяло 57), Р. Перейра, Зеегелаар (Н. Молина 57), Форестьери (Уолас 80), Пуссетто

: Патрик 44, Лейва 77, Акпа-Акпро 90+3 - Арслан 32, Р. Перейра 45, Самир 45+2, Муссо 73

"Лацио" такой "Лацио". Симоне Индзаги заявляет, что его команда привыкла к страданиям и умеет преодолевать их. Она героически прошла период травм и коронавируса, с 13-14 игроками добыла три победы и три очень важные ничьи. Затем уверенно победила в бассейне в Кротоне и в очень важном матче Лиги Чемпионов "Зенит". Но уже в почти полном составе буднично победить аутсайдера, у которого выиграла семь из восьми последних матчей, отыгравшего 120 неудачных минут в Кубке, потерявшего из-за коронавируса Лазанью, Окаку, Несторовски, Де Майо, Мандрагору и главного тренера, не сумела. Не впервые.

На первый тайм хозяева просто не явились. Гости, вообще-то сильные в обороне (пятое место), оборонялись легко, контратаковали интересно и даже владели мячом ненамного реже соперника. Корреа мог повернуть матч в иное русло уже в начале, но не переиграл Муссо с острого угла. А далее Перейра и Форестьери разыграли слева, и первый отбросил под удар низом с 20-ти метров Арслану. Стракоша потащил из-под перекладины удар Самира слёта. Пару ударов головой при "стандартах" были близки. А контратака четырёх против троих с пасом Де Пауля и проходом Пуссетто мимо защитника - очень красива.

В третьей четверти матча уже можно сказать, что "Лацио" доминировал. Правда, никаких "автобусов" "Удинезе" не ставил, большей частью отталкивал игру в центр поля, пытался атаковать. Удар Иммобиле метров с 15-ти Муссо вытащил. А в целом скорости и идей хозяевам явно не хватало. И никакой опасности гола и тем более камбека не ощущалось. Более того - банальная атака "Удинезе" завершилась выносом головой Ачерби на Форестьери, тот принял мяч на грудь и пробил с полулёта. "Лацио" отыграл лишь один мяч после ужасного паса Яяло назад и фола Муссо на Иммобиле.

Подопечные Индзаги упускают шанс сравняться с "Ромой" и "Ювентусом" и остаются в середине турнирной таблицы. А подопечные Луки Готти одерживают вторую победу в лиге подряд, вместе с 0:0 в гостях против "Сассуоло" оформляют три хороших результата подряд. И немного убегают от зоны вылета.