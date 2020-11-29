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Милан продлил голевую серию в Серии А и повторил клубный рекорд
"Дьяволы" не уходят с поля без гола уже 29 матчей чемпионата Италии
В матче 9-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает "Фиорентину". (2:0 - второй тайм).
"Россонери" дважды поразили ворота "фиалок" в первом тайме - сначала на 17-й минуте встречи отметился голом защитник Алессио Романьоли, а через 10 минут хавбек Франк Кесси реализовал пенальти.
Таким образом, "дьяволы" продлили свою голевую серию до 29 матчей в рамках национального первенства Италии и повторили свой клубный рекорд, который был установлен в сезоне 1972/73.
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fabo27
29.11.2020 в 17:52
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