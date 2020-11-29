Доннарумма хочет остаться в Милане

В голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в конце этого сезона заканчивается контракт с клубом. Вратарь заявил о нежелании покидать свою команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

"Мой агент проведет переговоры с клубом. Мино Райола знает что именно он должен сделать. Посмотрим на решение клуба. Конечно, я хочу надолго остаться в "Милане". Я хочу как можно дольше наслаждаться моментом ", - сказал Доннарумма.

За "россонери" итальянец выступает с 2015 года. За это время он провел 217 матчей, сыграв 78 из них «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста по данным портала Transfermarket составляет 60 млн евро. Он является пятым самым дорогим голкипером мира на данный момент.