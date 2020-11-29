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Мэр Неаполя подтвердил переименование стадиона в "Диего Армандо Марадона"

Италия
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Арена "Сан-Паоло" сменит свое название

Мэр Неаполя подтвердил переименование стадиона в "Диего Армандо Марадона"
Новина українською

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис подтвердил переименование стадиона "Наполи" в честь легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

Стадион "Сан-Паоло" переименуют в "Диего Армандо Марадона".

"Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион "Диего Армандо Марадона", – сообщил Де Маджистрис в своем инстаграме.

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В статье: Наполи (Неаполь) стадион Сан-Паоло
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