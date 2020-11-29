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Мэр Неаполя подтвердил переименование стадиона в "Диего Армандо Марадона"
Арена "Сан-Паоло" сменит свое название
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис подтвердил переименование стадиона "Наполи" в честь
Стадион "Сан-Паоло" переименуют в "Диего Армандо Марадона".
"Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион "Диего Армандо Марадона", – сообщил Де Маджистрис в своем инстаграме.
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