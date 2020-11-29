Серия А. Наполи - Рома 4:0. Фейерверк в честь Диего

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Рома" 4:0

Голы: Инсинье 31, Руис 64, Мертенс 81, Политано 87

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Демме (Лоботка 84), Руис, Лосано (Политано 67), Зелински (Элмас 78), Инсинье, Мертенс (Петанья 83)

"Рома": Миранте, Манчини (Жуан Жезус 38), Ибаньес, Кристанте, Карсдорп, Верету (Вильяр 46), Лоренцо Пеллегрини (Майораль 79), Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко (К. Перес 71)

Предупреждения: Ди Лоренцо 31 - Ибаньес 29, Кристанте 77

Перед этим матчем "Наполи" получил немало ударов. Поражение от "Милана" стало третьим домашним подряд во всех турнирах. Дженнаро Гаттузо после матча публично жёстко критиковал подопечных, что даже привело к ссоре с ними. Дедлайн выплаты двухмесячных задолженностей по зарплатам, после которого угрожают санкции лиги, очень близок. А в среду состоялся тяжелейший удар - потеря кумира всего города. В то же время "Рома" продлила серию матчей лиги без поражений на поле до 16-ти с 42-мя забитыми и была готова ударить ещё. Но как раз получила удар от сплочённого соперника.

Прежде всего, первый тайм был слабым и по уровню игры, и по темпу. Тем не менее, назвать лучшую команду было очень просто. После чуть неточного удара Педро с 17-ти метров в дебюте "Наполи" полностью перехватил инициативу, довёл процент владения мячом до 63-ёх, заработал много угловых и штрафных. Прессинг соперника силами лишь двоих, исчезновение Мхитаряна на левом фланге, а Джеко - в глубине поля - облегчали ему жизнь. Да, среди банальных забросов в штрафную Миранте интересного было мало. Зато из-за её пределов, из района её угла Инсинье исполнил отличный штрафной удар.

Вообще-то, в концовке тайма "Наполи" наконец-то создал супермомент с игры. Комбинация Зелински и Мертенса вывела последнего на вратаря. Миранте спас, и второй тайм его команда уже начала поактивнее. Джеко наконец-то появился на камерах, состоялись несколько передач в штрафную. Хотя темп по-прежнему не был высоким. А хозяева также атаковали. Инсинье быстро прорвался, нашёл Руиса, и тот технично положил в нижний угол между ногами Жезуса с 18-ти метров. Мертенс добил после удара Элмаса и плохого сейва Миранте. А Политано по-марадоновски прошёл четверых и вратаря.

"Наполи" достойно проводил своего героя в последний путь. На трибунах стадиона, который скоро назовут "Стадио Диего Армандо Марадона", красовались баннеры с ним и огромные букеты, с табло не сходило его изображение. Команда впервые вышла играть в специальных полосатых футболках в его честь в стиле сборной Аргентины. Инсинье праздновал гол с такой футболкой с именем Диего. Оставалось лишь одно - добыть победу в его честь и выйти из мини-кризиса на шестое место. Удалось. А "Рома" проиграла тому же сопернику после 16-ти матчей. Ключи к "Наполи" с лета она так и не подобрала.