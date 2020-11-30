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Гаттузо: Я понимаю, Марадона – легенда, но я заметил слишком много людей без масок
Дженнаро обеспокоен
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо пообщался с прессой после разгрома столичной "Ромы" (4:0). Команда Рино победила, но наставник "адзурри" был доволен не всем. Цитирует Гаттузо Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Понимаю, мы обязаны вдохнуть этот грустный воздух, но также мы должны помнить про здравый смысл. Я видел слишком много людей без масок. Да, Марадона – легенда Неаполя, но нам необходимо быть ответственными в такие моменты, иначе мы заплатим горькую цену. Надеюсь, начиная с завтрашнего дня, жители будут вести себя правильно".
"Во время подобных матчей мне не нужно дополнительно сообщать что-то футболистам. Их и так тошнит от того, как много я разговариваю. Необходимо выигрывать так каждый поединок – с такой атмосферой, отношением, менталитетом. Когда кто-то делал ошибку, то другой помогал, а не говорил партнеру идти куда подальше. Зелинский – один из лучших наших игроков, но после коронавируса потребовалось время, чтобы вернуть его в форму".
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