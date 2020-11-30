Операция по трудоустройству Дибалы? Ювентус может провернуть громкий обмен с Пари Сен-Жермен

Туринский "Ювентус" может заключить сделку по обмену, в рамках которой хавбек "бьянконери" Пауло Дибала будет отправлен в столицу Франции, а форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди вернется в Италию, но не в Милан, а уже в Турин.

Читайте также Дибала может перейти в гранд Испании

По информации CalcioMercato, сделка будет оформлена летом. Напомним, Пауло отказывается подписывать новый трудовой договор с "Ювентусом".

В текущем сезоне у Дибалы лишь два результативных действия – он отличился по разу в поединках Лиги чемпионов и Кубка Италии. Икарди забил два гола в пяти матчах Лиги 1 за "ПСЖ".