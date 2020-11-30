Ювентус попытается подписать защитника Атлетико Стефана Савича

29-летний защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе", пишет Calciomercato.com.

"Ювентус" сделает предложение о трансфере игрока летом следующего года, если он не договорится с мадридским клубом о продлении контракта, который действителен до лета 2022 года. Сообщается, что окончательное решение о подписании Савича будет принято после того, как "Ювентус" определится с судьбой защитников Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани.

Савич перешёл в "Атлетико" летом 2015 года из "Фиорентины". До этого футболист защищал цвета "Манчестер Сити" и "Партизана". В нынешнем сезоне черногорский защитник провёл на поле 12 матчей во всех турнирах.