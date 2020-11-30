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Ювентус попытается подписать защитника Атлетико Стефана Савича
Но отдаст ли его Симеоне?
29-летний защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе", пишет Calciomercato.com.
"Ювентус" сделает предложение о трансфере игрока летом следующего года, если он не договорится с мадридским клубом о продлении контракта, который действителен до лета 2022 года. Сообщается, что окончательное решение о подписании Савича будет принято после того, как "Ювентус" определится с судьбой защитников Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани.
Савич перешёл в "Атлетико" летом 2015 года из "Фиорентины". До этого футболист защищал цвета "Манчестер Сити" и "Партизана". В нынешнем сезоне черногорский защитник провёл на поле 12 матчей во всех турнирах.
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