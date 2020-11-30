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"Ему нужно работать над игрой в обороне". Конте высказался о 40-миллионом новичке

Италия
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"Ему нужно работать над игрой в обороне". Конте высказался о 40-миллионом новичке
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал игру новичка его команды Ашрафа Хакими. Летом за него заплатили 40 миллионов евро.

"Я говорил и скажу еще раз - у Ашрафа огромный потенциал, но ему нужно много работать на игрой в обороне. В Италии на него давление гораздо сильнее, чем в Испании или Германии.

У Хакими хорошие данные, но сейчас ему еще нужно много работать. Это самое главное, что он должен понять", - заявил итальянский наставник.

С начала сезона Хакими успел сыграть 12 матчей, в которых отдал три голевые передачи. В игре против "Сассуоло" он остался на скамейке запасных.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Ашраф Хакими
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