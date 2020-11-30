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Основной защитник Ромы возвращается после коронавируса
Хорошие новости для Фонсеки
Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Две недели назад центрбек "волков" оказался положительным, после чего обязан был отправиться на самоизоляцию. В сумме, он пропустил три матча.
Finally some good news for Roma, Marash Kumbulla has tested negative for COVID. He’s ready to return but first he’ll undergo medical and fitness tests pic.twitter.com/BPAAB4sC0v— John Solano (@Solano_56) November 30, 2020
Всего в текущем сезоне Кумбулла выходил на поле восемь раз и забил дважды.
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:22
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