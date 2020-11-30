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Основной защитник Ромы возвращается после коронавируса

Италия
(1 голосов)

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Основной защитник Ромы возвращается после коронавируса
UA-Футбол
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Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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Две недели назад центрбек "волков" оказался положительным, после чего обязан был отправиться на самоизоляцию. В сумме, он пропустил три матча.

Всего в текущем сезоне Кумбулла выходил на поле восемь раз и забил дважды.

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В статье: Рома (Рим) коронавирус Мараш Кумбулла
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:22
Когда уже закончится эта гадость??????
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