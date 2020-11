Основной защитник Ромы возвращается после коронавируса

Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Две недели назад центрбек "волков" оказался положительным, после чего обязан был отправиться на самоизоляцию. В сумме, он пропустил три матча.

Finally some good news for Roma, Marash Kumbulla has tested negative for COVID. He’s ready to return but first he’ll undergo medical and fitness tests pic.twitter.com/BPAAB4sC0v