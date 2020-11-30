Италия
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СМИ: Иско отказался от перехода в Ювентус
Не хочет поработать с Пирло?
Испанец Иско, не получая нужного количества игрового времени в "Реале", занят поисками нового клуба. Но маловероятно, что увидим его в Италии.
По сообщениям CalcioMercato, полузащитник отказался от предложения "Ювентус". Последний обладатель Скудетто хотел подписать испанца зимой.
Остается неизвестным, в каком клубе Иско готов продолжить карьеру. Ходили слухи, что он хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Отметим, что контракт Иско с "Реалом" расчитан до лета 2022-го года.
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 22:13
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