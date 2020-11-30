СМИ: Иско отказался от перехода в Ювентус

Испанец Иско, не получая нужного количества игрового времени в "Реале", занят поисками нового клуба. Но маловероятно, что увидим его в Италии.

По сообщениям CalcioMercato, полузащитник отказался от предложения "Ювентус". Последний обладатель Скудетто хотел подписать испанца зимой.

Остается неизвестным, в каком клубе Иско готов продолжить карьеру. Ходили слухи, что он хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

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Отметим, что контракт Иско с "Реалом" расчитан до лета 2022-го года.