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СМИ: Иско отказался от перехода в Ювентус

Италия
(1 голосов)

Не хочет поработать с Пирло?

СМИ: Иско отказался от перехода в Ювентус
UA-Футбол
Новина українською

Испанец Иско, не получая нужного количества игрового времени в "Реале", занят поисками нового клуба. Но маловероятно, что увидим его в Италии.

По сообщениям CalcioMercato, полузащитник отказался от предложения "Ювентус". Последний обладатель Скудетто хотел подписать испанца зимой.

Остается неизвестным, в каком клубе Иско готов продолжить карьеру. Ходили слухи, что он хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

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Отметим, что контракт Иско с "Реалом" расчитан до лета 2022-го года.

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В статье: Ювентус (Турин) Иско Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 22:13
И тут нормально платят))))
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