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Ибрагимович: Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя ребенком, который впервые ест конфеты
Малыш Златан
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свой камбэк в итальянский клуб, а также рассказал о менталитете. Цитирует форварда пресс-служба "россонери".
"Мне говорили, что все бывшие игроки, которые возвращались в клуб, не соответствовали необходимым стандартам. Я сразу ответил, что не терял страсти к тому, что делаю. Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя маленьким ребенком, который впервые ест конфеты. Мяч – мой лучший друг, хочу быть со своим лучшим другом всю оставшуюся жизнь".
"Для меня было большим вызовом вернуться сюда, чтобы попытаться изменить менталитет клуба, исправить ситуацию и дать игрокам понять, что такое "Милан" – "Милан", который я знаю, "Милан", который знает весь мир".
????️ “I came back to change #ACMilan” ????@Ibra_official spoke to @UEFAcom about his motivation and goals— AC Milan (@acmilan) November 30, 2020
????️ "Sono tornato per cambiare il Milan" ????
L'intervista di Zlatan tra motivazioni e obiettivi #SempreMilan pic.twitter.com/OOrVl2gKfl
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