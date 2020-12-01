Ибрагимович: Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя ребенком, который впервые ест конфеты

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свой камбэк в итальянский клуб, а также рассказал о менталитете. Цитирует форварда пресс-служба "россонери".

"Мне говорили, что все бывшие игроки, которые возвращались в клуб, не соответствовали необходимым стандартам. Я сразу ответил, что не терял страсти к тому, что делаю. Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя маленьким ребенком, который впервые ест конфеты. Мяч – мой лучший друг, хочу быть со своим лучшим другом всю оставшуюся жизнь".