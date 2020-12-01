Белое, чёрное и серо-чёрное. Итоги девятого тура Серии А

Сассуоло - Интер 0:3

Беневенто - Ювентус 1:1

Аталанта - Эллас Верона 0:2

Лацио - Удинезе 1:3

Милан - Фиорентина 2:0

Болонья - Кротоне 1:0

Кальяри - Специя 2:2

Наполи - Рома 4:0

Торино - Сампдория 2:2

Дженоа - Парма 1:2

После восьмого тура Серии А казалось, что лига наконец-то входит в привычное русло. Гранды собирают спокойные победы и несутся один за другим, не замечая остальных. Однако девятый принёс совершенно иные результаты и ощущения. Часть команд добыли впечатляющие победы, часть - потерпели ужасные поражения. Часть - упустили отличные шансы. "Ювентус" не проиграл, не победил, да и шанс не упустил, ведь больше чем на ничью в Беневенто не наиграл. Тем не менее, он явно попал в "чёрную" часть тура. С серым оттенком.

Серо-чёрные

В Беневенто "Ювентус" не феерил и не позорился. Не проиграл и не выиграл. Хотя по духу проиграл. Альваро Мората вновь забил. Матейс Де Лихт сразу же после травмы заиграл отлично. Также нужно помнить, что Криштиану Роналду остался дома, а без него всё могло измениться. Вот и все хорошие новости. В остальном же - лишь негатив. Пауло Дибала, Артур и Аарон Рэмзи вновь провалились, Хуан Куадрадо смертельно устал. Вингеры Кьеза и Кулушевски потеряли остроту. Центр поля выглядит не чемпионским, не способным сломать никого, командной атаки нет и близко. А Мората? Он в итоге был удалён.

Наверное, даже главная новость - растерянность Андреа Пирло. Он почему-то заявил, что его игроки - единственные, по уши занятые в лиге, Еврокубках и сборных. Насчёт Роналду дал два противоречащих объяснения - некие проблемы и желание играть в Лиге Чемпионов. Последнее вызвало вопросы прессы о том, а не играет ли КриРо по собственному желанию, а не по желанию тренера. Corriere Della Sera также заявил, что тактику Пирло игроки не понимают. Тренер говорил и о более вменяемых вещах, о хаотичности и потере хладнокровия команды, о вновь пропущенном в раздевалку. Серьёзные проблемы.

По результатам в гостях "Ювентус" лишь 11-ый в лиге. Новичку "Беневенто", пропустившему до того 20 мячей, он забил лишь один. Он начал матч слабо, в середине первого тайма из классного отрезка выжал лишь один гол, провалил концовку, второй тайм начал бестолковым штурмом, а в последней четверти матча пропускал контратаку за контратакой. И потерял самообладание, что стоило Морате удаления за лишние слова в адрес арбитра. Серость и чернота "бьянконери". Белого нет.

Милан на марше

Насколько же переменчив футбол? Ещё в субботу утром "Интер" был в огне кризиса, хэштег #Conteout и слухи о ссорах игроков с Антонио Конте были видны и слышны на каждом углу, болельщики угрожали в баннерах прийти с бейсбольными битами. Одна большая победа - и "нерадзурри" уже вторые, СМИ говорят о возвращении команды, поворотном моменте, об избавлении от лукакозависимости, сравнивают Николо Бареллу с Нголо Канте. Хвалят ранее упрямого шаблонного Конте за тактическую и кадровую гибкость - за перевод Бареллы ближе к обороне, за выход Дармиана и Перишича на фланги. Будто уже всё в порядке.

С другой стороны, после такой победы "Интер" заслужил комплименты. Разгромить в гостях вторую команду лиги, вернуть утерянную мощь дебютов матчей, впервые с марта 2018-го забить дважды за первые 15 минут, оставить соперника без ударов в первые 20, не позволить ему вернуться, как это часто бывало, а выдержать и добить. Пусть и полагаясь на сейвы Самира Хандановича. Против лучшей атаки лиги добыть второй "сухой" матч в сезоне. Победить с 35-ю процентами владения мячом впервые с 2012-го года. Всё это означает мощь и солидность. Именно то, что нужно команде и что у неё видели так редко.

Конте считает, что этот матч был лучшим по результату и характеру игроков, но никак не по уровню игры. Действительно, в плане атаки были и лучшие. Но в плане баланса, солидности этот матч лучший безоговорочно. Он напомнил концовку предыдущего сезона в лиге и Лиге Европы. Далеко не всегда яркую, но очень мощную, с голами, почти непроходимой обороной и контратаками в самые правильные моменты.

Солидность и мощь "Милана" уже сомнению не поддаются. Тем более - после результатов проверок лучшей лакмусовой бумажкой - отсутствием Златана. Без Ибры в шести матчах в 2020-ом году "дьяволы" набрали 16 очков, то есть 83 процента побед. С ним на поле процент падает до 63-ёх. Разумеется, без него повезло играть с гораздо менее серьёзными соперниками. И всё же результат впечатляет. В воскресенье ещё и не было Леау и Беннасера, Стефано Пиоли и его первого ассистента. На "Сан Сиро" пожаловала "Фиорентина", дважды подряд красиво выносившая здесь "Милан". Но теперь она была вынесена.

"Фиорентина" была лучшей по процентам владения мячом. Начинала оба тайма неплохими комбинациями, убойными моментами. Доннарумме пришлось тащить невероятные мячи. Получила шанс после смазанного Кесси пенальти. "Милан" забивал только со стандартных положений. Вместе с тем, сомнений в итоговом результате не возникало. В лучшей серии матчей с забитыми с 1973-го года - 29. В 23-ёх очках в девяти турах впервые в истории. В продолжении серии без поражений в лиге до 21-го матча - 16 побед и пять ничьих. Ну и "сухой" матч лиги впервые за 55 дней стал приятной новостью.

"Мы вместе наслаждаемся работой, наслаждаемся вызовом", - заявляет замещающий Пиоли Даниэле Бонера. Заметно. "Милан" ныне счастливая команда. На пять очков и тонну уверенности в себе счастливее, чем все другие.

В память о Диего

"Наполи" до счастья далеко. По динамике результатов и событий в клубе он похож на "Интер". Домашние поражения от "Сассуоло" и "Милана" были очень болезненными, разъярили Дженнаро Гаттузо вплоть до острых комментариев в адрес игроков и ссоры с ними. А здесь ещё и добавилась невыносимая боль от потери кумира всего города. Впрочем, эта боль и желание достойно проводить Диего Марадону в последний путь высвободили из неаполитанцев их лучшую игру. Об этом мотивационном аспекте и говорил капитан Лоренцо Инсинье. А Фабиан Руис - о важности услышанного от тренера на этой неделе.

"Наполи" вовсе не отыграл блестяще. Первый тайм был крайне медленным, он создал очень мало, банально забрасывая в штрафную и ограничившись голом с прямого штрафного удара. На три гола во втором тайме также никак не наиграл. Зато намертво обезопасил свои ворота, зато лишил соперника мяча, зато раскатывал его, а после перерыва красиво контратаковал. Гроссмейстерская победа, которые обычно добываются с 1-2 мячами. Здесь для Диего добавили ещё два.

Гаттузо хочет видеть такой характер всегда. Говорит о нужной атмосфере в команде после его выпадов. "Мы помогали друг другу, аплодировали, а не посылали подальше". "Возможно, ранее я ошибался, отпуская вожжи. Теперь я понимаю, что нельзя отпускать, нельзя быть мягким с ними". Наконец-то он нашёл формулу? Увидим далее. Но впечатляющую победу в любом случае нужно отметить.

Такие разные провалы

Вряд ли и впечатляющее поражение "Ромы" должно вызывать глобальные выводы. Её и ранее считали слабой против Топов. При Паулу Фонсеке это уже её шестое поражение в 15-ти таких матчах при всего трёх победах. Наставник признал полное отсутствие компактности, смелости, агрессии в Неаполе, неспособность связать три паса, слишком глубокую оборону. Это худший матч "волков" в его каденции. Вместе с тем, речь об одном матче лиги после суперсерии из 16-ти без поражений на поле с 42-мя забитыми. Такие провалы случаются. А Топы? "Рома" уже останавливала "Ювентус" и "Милан".

"Мы не были лучшими до этого и не худшие сейчас", - Фонсека правильно оценивает ситуацию.

Ситуация "Аталанты" гораздо хуже. Она лишь с одной победой в последних шести матчах лиги, двумя подряд без забитых. Она настолько страдает в игровом плане, что любая неудача уже не удивляет. "Верона" ученика Джан Пьеро Гасперини Ивана Юрича, известная утерянными бергамцами интенсивностью, высоким прессингом, смелостью, остановившая в гостях "Милан" и "Ювентус", уж точно могла рассчитывать на успех. Она навязала сопернику жёсткую закрытую игру в первом тайме, во втором уже открыла её, полагаясь на спасения вратаря Сильвестри и на контратаки. В которых и нашла два гола.

Гасперини вновь заявил, что его команда сделала всё, что должна, создала много, посчитал, что соперник сделал очень мало. Говорил об усталости, вновь вспомнил о матчах национальных сборных, после которых вообще-то уже прошли полторы недели. Что ж, с таким отношением к делу неудачи команды продолжатся. Против соперника, подошедшего к матчу лишь с одной победой в шести и с нулём в 14-ти гостевых, вынужденного по ходу матча выпускать опорника в центр обороны и затем менять его, "Аталанта" была обязана сделать намного больше.

"Лацио" также был обязан сделать намного больше. Он героически выдержал период коронавируса и травм, добыл пять побед и три положительные ничьи во всех турнирах. Дождался возвращения лучших игроков. Но именно с ними, и именно после двух наконец-то уверенных побед, он уверенно, даже почти позорно проиграл. Аутсайдеру с унылой атакой, которому в последний раз проигрывал шесть лет назад. Отправившему домой из-за коронавируса главного тренера и пятерых игроков. И проиграли "орлы" в одни ворота, позволив не любящему владение мячом "Удинезе" владеть, сколько захочется, пропуская быстрые атаки.

"Мы знали, что они будут играть именно в таком стиле. И потому настолько разочарованы. Очень плохое поражение. Мы были надменны, не скромны". Симоне Индзаги имел в виду "мы были "Лацио". Уже сколько раз в его каденции его команда так проваливалась на ровном месте против аутсайдеров, теряя критически важные очки?! "Дженоа", "Кьево", вновь "Дженоа", СПАЛ, вновь СПАЛ, теперь "Удинезе". Теперь девятое место.

Вновь все недовольны

В середине турнирной таблицы вновь все недовольны. "Кальяри" пропустил как минимум два мяча в седьмом из девяти туров. Он провалил первый тайм против новичка "Специи", во втором уже вскочил на коня, должен был забивать 3-4 мяча, но привёз пенальти на 94-ой минуте. Эусебио Ди Франческо заявил о выброшенных двух очках, а в проблемах обороны обвинил всю команду. Антонио Кандрева остался очень зол матчем в Турине. И "Сампдория" провалила первый тайм против слабого "Торино", после четырёх замен в перерыве сразу же забила дважды, но отступила и не проиграла лишь благодаря вратарю.

Хотя бы "Болонья" в последний момент избежала антирекорда лиг Топ-5 всех времён, остановившись на 41-ом матче подряд с пропущенными. Но и она переиграла слабый "Кротоне" дома со счётом 1:0 во многом благодаря своему вратарю. Она всё ещё не очень сильна. Потому есть желающие преследовать. "Беневенто". "Удинезе". "Специя" в последних восьми турах проигрывала лишь "Милану" и "Ювентусу". "Парма" благодаря феерии Жервиньо добыла очень важную победу и лишь с одним поражением в пяти матчах. Ассистент ивуарийца Юрай Куцка надеется, что успехом в Генуе вчера нашла искру зажигания.

Разумеется, аутсайдеры недовольны. Чезаре Пранделли говорит о сейвах Доннаруммы, о том, что его "Фиорентина" была всегда в игре. Но на самом деле сомнений в победе "Милана" не возникало, а "фиалки" остались без голов за последние 399 минут в лиге. "Торино" доминировал в первом тайме, проспал в начале второго, устроил штурм после этого, когда должен был забивать 3-4 мяча. Лишь ничья в таком матче - разочарование. А "Дженоа" и "Кротоне" просто тонут. "Грифонов" не вдохновила и победа в дерби в Кубке. За уволенным спортивным директором вскоре может последовать и тренер.

Лучший игрок тура - Жервиньо ("Парма"). Феерил

Прорыв тура - "Наполи". Вернулся в память о Диего

Разочарование тура - "Лацио". Споткнулись на равнине после подъёма на гору

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Спасал в критические моменты

Лучшие тренеры тура - Антонио Конте ("Интер") и Дженнаро Гаттузо ("Наполи"). Аннигилировали сильных соперников