Стадион Наполи будет переименован в честь Марадоны

Стадион "Наполи" "Сан-Паоло" будет переименован в честь Диего Марадоны уже к ближайшей игре, пишет tuttonapoli.net со ссылкой на мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса. По его словам, уже в пятницу совет города утвердит решение.

"Наполи" ближайший матч дома проведет 10 декабря против "Реал Сосьедад" в групповом турнире Лиги Европы.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В "Наполи" он провел самый успешный отрезок карьеры: дважды выиграл чемпионат Италии, взял Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА в период с 1984 по 1991 год.