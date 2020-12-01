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Стадион Наполи будет переименован в честь Марадоны
Об это должны объявить на этой неделе
Стадион "Наполи" "Сан-Паоло" будет переименован в честь Диего Марадоны уже к ближайшей игре, пишет tuttonapoli.net со ссылкой на мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса. По его словам, уже в пятницу совет города утвердит решение.
"Наполи" ближайший матч дома проведет 10 декабря против "Реал Сосьедад" в групповом турнире Лиги Европы.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В "Наполи" он провел самый успешный отрезок карьеры: дважды выиграл чемпионат Италии, взял Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА в период с 1984 по 1991 год.
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