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Ювентус теряет Морату на два матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Дисквалификация

Ювентус теряет Морату на два матча Серии А
UA-Футбол
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На прошедших выходных туринский "Ювентус" не обыграл "Беневенто" в матче Серии А. Более того, на 90-й минуте красную карточку получил Альваро Мората.

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Сегодня стал известен срок его дисквалификации. Основной нападающий "зебр" пропустит две игры - против "Дженоа" и "Торино".

В текущем сезоне Альваро успел сыграть 11 матчей и забить восемь голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората
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