Ювентус теряет Морату на два матча Серии А

На прошедших выходных туринский "Ювентус" не обыграл "Беневенто" в матче Серии А. Более того, на 90-й минуте красную карточку получил Альваро Мората.

Сегодня стал известен срок его дисквалификации. Основной нападающий "зебр" пропустит две игры - против "Дженоа" и "Торино".

В текущем сезоне Альваро успел сыграть 11 матчей и забить восемь голов.