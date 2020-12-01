Италия
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Ювентус теряет Морату на два матча Серии А
Дисквалификация
На прошедших выходных туринский "Ювентус" не обыграл "Беневенто" в матче Серии А. Более того, на 90-й минуте красную карточку получил Альваро Мората.
Сегодня стал известен срок его дисквалификации. Основной нападающий "зебр" пропустит две игры - против "Дженоа" и "Торино".
В текущем сезоне Альваро успел сыграть 11 матчей и забить восемь голов.
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