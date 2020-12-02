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"Было тяжело уснуть прошлой ночью". Наставник Милана выздоровел от коронавируса

Италия
(1 голосов)

Пропустил три игры

"Было тяжело уснуть прошлой ночью". Наставник Милана выздоровел от коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Милана" Стефано Пиоли сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет вернуться к работе уже завтра. Он прокомментировал данное событие.

"Вчера вечером мне сказали, что мой тест отрицательный и всю ночь мы было тяжело уснуть. Мне очень хочется вернуться к команде - меня не было долгих 18 дней.

Хочу поблагодарить руководство клуба, которое быстро решило все вопросы, позволив мне комфортно работать удаленно. Спасибо всем болельщикам, которые поддержали меня, и огромное спасибо команде - игроки заставили меня гордиться", - заявил Пиоли.

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Тренер пропустил три последних матча "Милана" - "россонери" добыли две победы и один раз сыграли вничью.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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