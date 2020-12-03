Демирал пропустит из-за травмы матч с Барселоной

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал выбыл на десять дней из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что у футболиста повреждение мышцы правого бедра. Он пропустит не менее десяти дней, после чего будет принято решение о том, готов ли он вернуться на поле.

Таким образом, футболист точно пропустит матч с "Торино" в чемпионате Италии и игру с "Барселоной в Лиге чемпионов. 22-летний Мерих Демирал в текущем сезоне провел девять матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил один мяч.