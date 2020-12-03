  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Юмтити может продолжить карьеру в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юмтити может продолжить карьеру в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Чемпион Италии хочет укрепить оборону

Юмтити может продолжить карьеру в Ювентусе
UA-Футбол
Новина українською

Французский защитник Самуэль Юмтити может оказаться в туринском "Ювентусе". Об этом передает Mundo Deportivo.

По их данным, основная причина такого решения - возраст Джорджо Кьеллини, который вскоре планирует завершить карьеру. Француз может заменить итальянца.

Юмтити очень редко попадает в состав "Барселоны", часто пребывая в лазарете. Каталонский клуб будет готов отпустить футболиста.

Читайте такжеБарселона может расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно

Отметим, что также в Юмтити заинтересован "Эвертон".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Самуэль Юмтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...