Юмтити может продолжить карьеру в Ювентусе

Французский защитник Самуэль Юмтити может оказаться в туринском "Ювентусе". Об этом передает Mundo Deportivo.

По их данным, основная причина такого решения - возраст Джорджо Кьеллини, который вскоре планирует завершить карьеру. Француз может заменить итальянца.

Юмтити очень редко попадает в состав "Барселоны", часто пребывая в лазарете. Каталонский клуб будет готов отпустить футболиста.

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