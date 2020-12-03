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Юмтити может продолжить карьеру в Ювентусе
Чемпион Италии хочет укрепить оборону
Французский защитник Самуэль Юмтити может оказаться в туринском "Ювентусе". Об этом передает Mundo Deportivo.
По их данным, основная причина такого решения - возраст Джорджо Кьеллини, который вскоре планирует завершить карьеру. Француз может заменить итальянца.
Юмтити очень редко попадает в состав "Барселоны", часто пребывая в лазарете. Каталонский клуб будет готов отпустить футболиста.
Отметим, что также в Юмтити
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