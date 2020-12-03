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Милан не собирается продавать Чалханоглу зимой
Летом могут потерять бесплатно
Хакан Чалханоглу не покинет "Милан" зимой. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
У турецкого футболиста контракт заканчивается летом 2021-го года, но "россонери" готовы потерять его бесплатно, чем отпустить заранее. Также они надеются, что смогут продлить с ним сделку.
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В этом сезоне Хакан совершил восемь результативных действий (4+4) в 14-ти играх.
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