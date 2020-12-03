Мората: 750 голов Роналду? Другим для такого нужно будет провести 20 карьер

Чтобы сравнить с чем то достижение Роналду в 750 голов на высшем уровне, скажу, что наши 99% нападающих заканчивающих карьеру здесь у нас, в слабом чемпионате и проведя 10-12 сезонов, удосуживаются забить 40-60 голов за карьеру... Блохиных, Шевченко и Протасовых у нас единицы