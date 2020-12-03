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Мората: 750 голов Роналду? Другим для такого нужно будет провести 20 карьер
А вратарям даже больше
Форвард "Ювентуса" Альваро Мората прокомментировал 750-й гол в карьере Криштиану Роналду.
"750 голов - это невероятно. Другим футболистам нужно будет провести 20 карьер, чтобы достичь подобного показателя.
На Роналду можно смотреть и восхищаться, а также многому у него учиться. Работать с ним в одной команде очень комфортно", - заявил Мората.
Напомним, что свой 750-й гол Криштиану забил в ворота киевского "Динамо".
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genpet (Николаев)
03.12.2020 в 20:45
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