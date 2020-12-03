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Мората: 750 голов Роналду? Другим для такого нужно будет провести 20 карьер

Италия
(1 голосов)

А вратарям даже больше

Мората: 750 голов Роналду? Другим для такого нужно будет провести 20 карьер
UA-Футбол
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Форвард "Ювентуса" Альваро Мората прокомментировал 750-й гол в карьере Криштиану Роналду.

"750 голов - это невероятно. Другим футболистам нужно будет провести 20 карьер, чтобы достичь подобного показателя.

На Роналду можно смотреть и восхищаться, а также многому у него учиться. Работать с ним в одной команде очень комфортно", - заявил Мората.

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Напомним, что свой 750-й гол Криштиану забил в ворота киевского "Динамо".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Альваро Мората
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
03.12.2020 в 20:45
Чтобы сравнить с чем то достижение Роналду в 750 голов на высшем уровне, скажу, что наши 99% нападающих заканчивающих карьеру здесь у нас, в слабом чемпионате и проведя 10-12 сезонов, удосуживаются забить 40-60 голов за карьеру... Блохиных, Шевченко и Протасовых у нас единицы
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