Мальдини – о продлении контрактов лидеров Милана, выигрыше Скудетто и менталитете Златана

Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини поговорил с журналистами Sky перед матчем Лиги Европы с "Селтиком", обсудив среди прочего текущие переговоры о продлении контрактов с Доннаруммой, Ибрагимовичем и Чалханоглу.

"Новостей нет. Встречи запланированы, но спешки нет. Контракты будут продлены, нужно только найти подходящий момент для закрытия сделок".