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Мальдини – о продлении контрактов лидеров Милана, выигрыше Скудетто и менталитете Златана

Италия
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Мальдини – о продлении контрактов лидеров Милана, выигрыше Скудетто и менталитете Златана
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Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини поговорил с журналистами Sky перед матчем Лиги Европы с "Селтиком", обсудив среди прочего текущие переговоры о продлении контрактов с Доннаруммой, Ибрагимовичем и Чалханоглу.

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"Новостей нет. Встречи запланированы, но спешки нет. Контракты будут продлены, нужно только найти подходящий момент для закрытия сделок".

"Выигрыш Скудетто в этом сезоне? Я видел положительные тенденции, даже в прошлом году они были, ведь был создан фундамент. Златан подтолкнул нас к достижению результатов, которые казались невозможными – это менталитет чемпиона".

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В статье: Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу Паоло Мальдини Милан Джанлуиджи Доннарумма Скудетто
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Источник:
Di Marzio

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