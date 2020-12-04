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Мальдини – о продлении контрактов лидеров Милана, выигрыше Скудетто и менталитете Златана
Не спешим?
Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини поговорил с журналистами Sky перед матчем Лиги Европы с "Селтиком", обсудив среди прочего текущие переговоры о продлении контрактов с Доннаруммой, Ибрагимовичем и Чалханоглу.
"Новостей нет. Встречи запланированы, но спешки нет. Контракты будут продлены, нужно только найти подходящий момент для закрытия сделок".
"Выигрыш Скудетто в этом сезоне? Я видел положительные тенденции, даже в прошлом году они были, ведь был создан фундамент. Златан подтолкнул нас к достижению результатов, которые казались невозможными – это менталитет чемпиона".
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