  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Руководство университета в Перудже отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом Суареса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство университета в Перудже отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом Суареса

Италия
(1 голосов)

В итоге Суарес перешел в Атлетико

Руководство университета в Перудже отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом Суареса
Новина українською

Руководство университета в Перудже (Италия) отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса.

Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём.

По данным источника, есть вероятность, что "Ювентус" предпринимал и другие попытки ускорить процесс получения гражданства.

"В ходе расследования выяснилось, что в начале сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне, чтобы ускорить процесс получения итальянского гражданства для Суареса. Это позволяет предположить, что лица, не имеющие отношения к университету, также совершали преступления. Они до сих пор находятся под следствием", — цитирует пресс-релиз прокуратуры La Gazzetta dello Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...