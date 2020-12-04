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Руководство университета в Перудже отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом Суареса
В итоге Суарес перешел в Атлетико
Руководство университета в Перудже (Италия) отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса.
Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём.
По данным источника, есть вероятность, что "Ювентус" предпринимал и другие попытки ускорить процесс получения гражданства.
"В ходе расследования выяснилось, что в начале сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне, чтобы ускорить процесс получения итальянского гражданства для Суареса. Это позволяет предположить, что лица, не имеющие отношения к университету, также совершали преступления. Они до сих пор находятся под следствием", — цитирует пресс-релиз прокуратуры La Gazzetta dello Sport.
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