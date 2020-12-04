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Манчестер Юнайтед ведет переговоры с агентом полузащитника Ювентуса
Манкунианцы видят усиление в Рабьо
По информации Calciomercato, хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить клубную прописку.
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25-летний француз так и не смог закрепиться в основном составе "старой синьоры", поэтому игрок принял решение попытать свое счастье в другой команде.
Сообщается, что агент Рабьо уже начал вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" касаемо возможного перехода своего подопечного.
В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 8 матчах в рамках Серии А.
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