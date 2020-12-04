Манчестер Юнайтед ведет переговоры с агентом полузащитника Ювентуса

По информации Calciomercato, хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить клубную прописку.

Читайте также В Киеве ооздана еще одна команда. В ее составе замечены Александр Акименко и Виталий Рева

25-летний француз так и не смог закрепиться в основном составе "старой синьоры", поэтому игрок принял решение попытать свое счастье в другой команде.

Сообщается, что агент Рабьо уже начал вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" касаемо возможного перехода своего подопечного.

В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 8 матчах в рамках Серии А.