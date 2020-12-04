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Интер интересуется трансфером вингера сборной Аргентины

Италия
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Имеет опыт игры в Серии А

Интер интересуется трансфером вингера сборной Аргентины
UA-Футбол
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Родриго де Пауль уже зимой может оказаться в "Интере". Об этом сообщает Tuttosport.

Сейчас аргентинец - основной вингер "Удинезе", за которого зимой придется выложить приличную сумму. Миланский клуб намерен сэкономить, включив в сделку одного из своих футболистов резерва.

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В текущем сезоне де Пауль забил два гола и отдал две голевые передачи в семи матчах.

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В статье: Аргентина Интер (Милан) Родриго де Пауль
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