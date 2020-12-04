Интер интересуется трансфером вингера сборной Аргентины

Родриго де Пауль уже зимой может оказаться в "Интере". Об этом сообщает Tuttosport.

Сейчас аргентинец - основной вингер "Удинезе", за которого зимой придется выложить приличную сумму. Миланский клуб намерен сэкономить, включив в сделку одного из своих футболистов резерва.

Читайте также Генеральный директор Интера высказался о потенциальной продаже Эриксена

В текущем сезоне де Пауль забил два гола и отдал две голевые передачи в семи матчах.