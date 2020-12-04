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Интер интересуется трансфером вингера сборной Аргентины
Имеет опыт игры в Серии А
Родриго де Пауль уже зимой может оказаться в "Интере". Об этом сообщает Tuttosport.
Сейчас аргентинец - основной вингер "Удинезе", за которого зимой придется выложить приличную сумму. Миланский клуб намерен сэкономить, включив в сделку одного из своих футболистов резерва.
В текущем сезоне де Пауль забил два гола и отдал две голевые передачи в семи матчах.
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