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Усиление перед Шахтером. 35-летний защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19

Италия
(1 голосов)

Вот только рассчитывает ли Конте на серба?

Усиление перед Шахтером. 35-летний защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Сербский защитник "Интера" Александер Коларов вернулся в общую группу.

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Две недели назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако сегодня он оказался отрицательным. Коларов не сыграет в матче на выходных, но будет готов вернуться в бой в матче против "Шахтера" в среду.

Отметим, что в текущем сезоне Коларов шесть раз выходил на поле.

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В статье: Александар Коларов Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 21:46
Нам и так ппц
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