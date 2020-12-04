Усиление перед Шахтером. 35-летний защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19

Сербский защитник "Интера" Александер Коларов вернулся в общую группу.

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Две недели назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако сегодня он оказался отрицательным. Коларов не сыграет в матче на выходных, но будет готов вернуться в бой в матче против "Шахтера" в среду.

Отметим, что в текущем сезоне Коларов шесть раз выходил на поле.