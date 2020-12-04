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Усиление перед Шахтером. 35-летний защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19
Вот только рассчитывает ли Конте на серба?
Сербский защитник "Интера" Александер Коларов вернулся в общую группу.
Читайте такжеКоларов сдал позитивный тест на коронавирус
Две недели назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако сегодня он оказался отрицательным. Коларов не сыграет в матче на выходных, но будет готов вернуться в бой в матче против "Шахтера" в среду.
Отметим, что в текущем сезоне Коларов шесть раз выходил на поле.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 21:46
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