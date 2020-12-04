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200 минут - пять голов. Роналду стал игроком месяца в Серии А

Италия
(1 голосов)

Португалец продолжает забирать награды

200 минут - пять голов. Роналду стал игроком месяца в Серии А
UA-Футбол
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Португалец Криштиану Роналду стал лучшим футболистом ноября в итальянской Серии А.

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За месяц форвард сыграл три неполных матча, за время которых успел отметиться пять раз. Сейчас туринский "Ювентус" занимает пятое место в Серии А.

Отметим, что также на этой неделе Криштиану забил 750-й гол.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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bakassalokhoped (Город)
04.12.2020 в 22:45
30 мин новость а оленя монреальского нет)) скучно, хочется поржать как его рвать будет))
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