Италия
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200 минут - пять голов. Роналду стал игроком месяца в Серии А
Португалец продолжает забирать награды
Португалец Криштиану Роналду стал лучшим футболистом ноября в итальянской Серии А.
За месяц форвард сыграл три неполных матча, за время которых успел отметиться пять раз. Сейчас туринский "Ювентус" занимает пятое место в Серии А.
CR7 Skills ????— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 4, 2020
CR7 goals ⚽
CR7 gold ⭐
CR7 MVP ????@Cristiano #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/JZ6koUv9ht
Отметим, что также на этой неделе Криштиану
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Комментарии (1)
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bakassalokhoped (Город)
04.12.2020 в 22:45
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