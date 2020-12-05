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Ибрагимович собирался закончить карьеру этим летом

Италия
(1 голосов)

Даже Златан не вечен

Ибрагимович собирался закончить карьеру этим летом
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович признался, что летом собирался завершить игровую карьеру.

"Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.

Потом кое-то изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать. Еще в "Юнайтед" я задумывался о завершении карьеры. Мне было 35-36 лет", — цитирует Ибрагимовича Goal.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав две результативные передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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