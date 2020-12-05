Ибрагимович собирался закончить карьеру этим летом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович признался, что летом собирался завершить игровую карьеру.

"Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.

Потом кое-то изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать. Еще в "Юнайтед" я задумывался о завершении карьеры. Мне было 35-36 лет", — цитирует Ибрагимовича Goal.