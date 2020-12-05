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Ибрагимович собирался закончить карьеру этим летом
Даже Златан не вечен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович признался, что летом собирался завершить игровую карьеру.
"Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.
Потом кое-то изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать. Еще в "Юнайтед" я задумывался о завершении карьеры. Мне было 35-36 лет", — цитирует Ибрагимовича Goal.
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав две результативные передачи.
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