Серия А. Лацио поднялся в третий раз

Чезена. "Орогель Стадиум"

: Нзола 64 - Иммобиле 15, Милинкович-Савич 33

": Проведель, Феррер, Терци, Шабо, С. Бастони (Маркицца 46), Эстевес (Пикколи 90), М. Риччи, Маджоре (Дейола 65), Гьяси, Нзола (Мастину 90), Фариас (Агудело 65)

": Рейна, Луис Фелипе (Худт 89), Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Эскаланте 74), Милинкович-Савич (Пароло 74), Луис Альберто (Акпа-Акпро 59), Марушич, Иммобиле (Кайседо 59), А. Перейра

: С. Бастони 24, Терци 32, М. Риччи 82 - Акпа-Акпро 78

В нынешнем сезоне "Лацио" уже падал трижды. И трижды поднимался. После разгрома от "Аталанты" он не уступил "Интеру". После разгрома от "Сампдории" не проигрывал в восьми матчах лиги и Лиги Чемпионов подряд. После практически разгрома дома от "Удинезе" чуть не победил в Дортмунде "Боруссию". Последний подъём он желал закрепить победой в лиге. Простой задача не была, учитывая состояние "Специи". В предыдущих восьми матчах лиги и Кубка новичок проиграл лишь однажды - "Ювентусу". Симоне Индзаги заявлял, что многие страдают против него. Команда Индзаги также страдала. Но победила.

Первый тайм "Специя" выиграла по владению мячом со счётом 64:36, по ударам по воротам - со счётом 11:4. Она просто давила. Эстевес с 20-ти метров и Бастони с десяти попадали в стойку, Нзола чуть не попал. Удар головой Шабо почти в упор взял Рейна. Во втором тайме Фариас обошёл вратаря и остановился лишь на Раду. Нзола получил заброс и закрутил в дальний угол. Однако к тому моменту Иммобиле уже получил свой заброс в контратаке. Его автор Милинкович-Савич реализовал штрафной, заработанный Чиро. А после гола Нзолы римляне уже удерживали результат чётко, большей частью в центре поля.

По пропущенным в первых девяти турах "Лацио" выдал худший результат за 27 лет. Пропустил и сегодня. Пропустил в 13-ти из 15-ти матчей в сезоне во всех турнирах. И в целом сегодня отыграл бледно. Зато сберёг силы перед решающим матчем ЛЧ против "Брюгге". Даже не поплатился за замены Иммобиле и Луиса Альберто после 59-ти минут игры.