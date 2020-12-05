Серия А. Ювентус - Торино 2:1. Долго мучились и что-то получилось

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 2:1

Голы: МакКенни 79, Бонуччи 89 - Нкулу 10

"Ювентус": Щесны, Данило (Сандро 71), Де Лихт, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Рабио (МакКенни 71), Кьеза, Кулушевски (Рэмзи 57), Криштиану Роналду, Дибала (Бернардески 90+2)

"Торино": Сиригу, Льянко, Нкулу, Родригес, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти (Сегре 90+1), Ансальди (Бонаццоли 90+2), Белотти, Дзадза (Лукич 75)

Предупреждения: Кулушевски 51, Де Лихт 72, Куадрадо 90+3 - Льянко 70, Лукич 76, Бонаццоли 90+4

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Стабильность игры - это точно не о "Ювентусе". Отличная против "Кальяри", плохая против "Ференцвароша" и "Беневенто", хорошая против "Динамо". А затем - такое дерби. "Торино" в последнее время отлично поборолся с "Сассуоло", "Лацио" и "Интером", в семи из последних восьми матчей лиги забил как минимум по два мяча. Но ведь пропустил во всех девяти в целом 22, выдал свой худший старт сезона за 25 лет и идёт в зоне вылета. Добыл лишь одну гостевую победу в 14-ти последних матчах, в десяти последних дерби набрал два очка. И против такого соперника понадобился камбек.

Худшая оборона лиги отстояла первый тайм без каких-либо проблем. 65 процентов владения мячом "Ювентусом" сводились к бестолковым перекатываниям мяча и забросам в штрафную с флангов. А также скучным ударам издали. Из пределов штрафной неплохо пробивал лишь Бонуччи, головой. Но и он откровенно не попал. А "Торино" открыл счёт при розыгрыше углового (Нкулу перед ударом в упор мог и чашечку кофе выпить), несколько раз выходил в крайне опасные атаки, редко, но очень красиво комбинировал. Щесны пришлось спасать от выхода Дзадзы один-на-один, Белотти слёта не попал.

Второй тайм "Торо" даже начал опаснее. Можно даже сказать - доминировал. Конечно, довольно быстро он откатился назад. И сразу же пропустил. Хотя ему повезло - ВАР заметил, что во время удара Куадрадо издали Бонуччи мешал вратарю из офсайда. Одинокий кручёный удар Кьезы слева не попал. "Юве" как следует не давил, не ускорялся. "Кроссы" не стали менее банальными. Два удара Роналду заблокировали. Удар Кьезы с немного острого угла отбил Сиригу. И всё же удалось даже победить. Дважды повторный навес Куадрадо при розыгрыше углового замыкали головой.

В матче против "Сассуоло" "Торино" вёл со счётом 3:1 на 83-ей минуте, против "Лацио" - 3:2 на 93-ей, против "Интера" на 63-ей минуте счёт был 2:0, на 83-ей - 2:2. Сколько очков в целом было набрано "быками" в этих матчах? Ровно одно. И сегодня их лузерская история повторилась. А "Ювентус"? Перед матчем Адриен Рабио предупреждал об очень непростом тесте и говорил о крайней важности победы в Дерби Делла Моле для дальнейшего роста команды. Не знаю, после такого выступления значение имеет лишь рост количества очков. Игра "бьянконери" точно не растёт.