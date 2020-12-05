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Упорный Маккени и спаситель Бонуччи. Ювентус - Торино 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Торино, Чемпионат Италии, 5 декабря 2020

Упорный Маккени и спаситель Бонуччи. Ювентус - Торино 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Торино, которые встречались в десятом туре итальянской Серии А. Торино удалось забить быстрый мяч, да и вообще в первом тайме они выглядели более убедительными. После перерыва Маккени сравнял классным ударом из-за штрафной, но арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда. Впрочем, американец не расстроился и провел еще один гол - теперь уже по правилам. Судьба игры решилась на 89-й минуте, когда победный для Ювентуса гол забил капитан Леонардо Бонуччи.

Серия А. 10-й тур
Ювентус - Торино 2:1
Голы: Маккени 78, Бонуччи 89 - Нкулу 9

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Торино (Турин) Уэстон Маккени
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