Милинкович-Савич решает. Специя - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 10-го тура Серии А, в котором Специя на своем поле уступила Лацио. Героем встречи стал Милинкович-Савич. Сначала он вывел Иммобиле на свидание с голкипером, потом сам классно забил со штрафного. Новичок Серии А ответил лишь одним голом от Нзолы, хотя и весьма эффектным.

Чезена. "Орогель Стадиум"

"Специя" - "Лацио" 1:2

Голы: Нзола 64 - Иммобиле 15, Милинкович-Савич 33