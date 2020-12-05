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Милинкович-Савич решает. Специя - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Специя - Лацио, Серия А, 05.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча 10-го тура Серии А, в котором Специя на своем поле уступила Лацио. Героем встречи стал Милинкович-Савич. Сначала он вывел Иммобиле на свидание с голкипером, потом сам классно забил со штрафного. Новичок Серии А ответил лишь одним голом от Нзолы, хотя и весьма эффектным.
Чезена. "Орогель Стадиум"
"Специя" - "Лацио" 1:2
Голы: Нзола 64 - Иммобиле 15, Милинкович-Савич 33
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